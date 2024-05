Bonus della Befana col buco | chi guadagna meno di 8 500 euro non lo prenderà E per gli altri i 100 euro saranno tassati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) C’è pure ilnella mancetta di 100lordi annunciata martedì ma in arrivo solo a gennaio per mancanza di soldi. Il comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri spiega infatti che per ricevere l’indennità occorrerà non solo avere reddito da lavoro dipendente sotto i 28milae “alun figlio“, ma anche “imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti”. Ne deriva, come ha fatto notare su Twitter la responsabile Lavorosegreteria Pd Maria Cecilia Guerra, che chidi 8.500ed è quindi incapiente non riceverà nulla. Perché sotto quel reddito l’Irpef è ...