VIDEO Corteo Primo Maggio - sfilano anche lavoratori Prysmian Fos

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in piazza, per la festa del lavoro,se il loro si è fermato dal 15 aprile scorso quando lo stabilimento dellaFos di Battipaglia ha messo in cassa integrazione straordinaria i dipendenti. Oggi, a Nocera Inferiore, che ospita la festa del lavoro promossa dalle organizzazioni sindacali con ilpartito da Piazza Diaz, ci sonouna parte deidell’industria che produceva fibra ottica e per la quale, secondo quanto riferito ieri dal ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso sarebbe arrivata un’offerta di acquisto. Il ministro ha chiesto di “prorogare ulteriormente le attività dello stabilimento Fos di Battipaglia almeno per altri tre mesi, per approfondire gli aspetti dell’operazione coni proponenti ed arrivare a una ...