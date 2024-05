Due 15enni accoltellati durante una rissa all’Arenile di Bagnoli Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Duericoverati in codice rosso e un 17enne arrestato per tentato omicidio adopo unanella serata di martedìdi). Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, gli agenti del commissariato di polizia disono intervenuti in un locale per una violenta lite a colpi di coltello tra giovanissimi. I due ragazzini sono stati trasportati all’ospedale San Paolo con ferite all’addome. Gli investigatori hanno subito identificato un giovane, sospettato di essere uno degli aggressori, che era stato trattenuto in commissariato, in attesa delle disposizioni della Procura per i Minorenni di. Poi è scattato l’arresto. Il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una lite scoppiata per futili ...