Josh O’Connor vorrebbe interpretare una versione dark di Wonka

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024), in un’intervista con WSJ Magazine, ha rivelato quale personaggio gli piacerebbein futuro. Attuale protagonista di Challengers di Luca Guadagnino, l’attore ha dichiarato di essere disponibile a dare vita ad una“oscura” del personaggio di Willyde La Fabbrica di Cioccolato. “Mi piacerebbeWilly. Ma come un Willyoscuro.” L’ attore di The Crown ha anche notato che ladi Gene Wilder del personaggio del film del 1971 Willye la fabbrica di cioccolato “è molto oscura“. “Non è oscuro in modo sinistro. Penso che sia un uomo davvero arrabbiato”, ha detto. “Questi ragazzini vincono una gara per fare il giro della fabbrica di cioccolato e ...