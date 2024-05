Pretende da imprenditore benzina e sigarette - arrestato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe preteso, nei mesi di febbraio e marzo scorsi, con reiterate minacce e violenze, da unattivo nel settore della distribuzione dei carburanti di Brusciano (Na) la corresponsione di somme di denaro oltre che il rifornimento di carburante, a titolo gratuito, del proprio veicolo e la consegna di stecche dima dopo una rapida indagine è statodagli agenti degli Squadra mobile di Napoli in esecuzione di uin provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è indiziato di estorsioni, aggravate dal metodo mafioso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La vittima, un imprenditore , si era rivolta all’ usuraio in un momento di difficoltà economica, ma non riuscendo più a pagare i debiti, ha subito ulteriori penali dall’ usuraio . arrestato un usuraio – Ilcorrieredellacittà.comLo strozzino è stato arrestato , mentre il complice e la moglie ... Continua a leggere>>

Tenda contesa, il Tar dà ragione a Lucio Paesani - Il Tar Emilia-Romagna ha accolto parzialmente il ricorso dell'imprenditore Lucio Paesani contro l'ordinanza ... non potendo in parte qua il Comune pretendere la demolizione di opere non più esistenti.

Continua a leggere>>

Treviso. Il mercato del lavoro si sposta dai servizi al turismo: centinaia di addetti in più - Settori che pretendono personale sempre più qualificato anche per ... sempre più senior nella figura degli imprenditori e degli occupati e non sempre in grado di inserirsi, con l’approccio corretto, ...

Continua a leggere>>

"Se non paghi incendio tutto": usuraio napoletano finisce in manette - Imponeva tassi usurai altissimi e minacciava i suoi debitori. La Polizia, con queste accuse, ha arrestato un pregiudicato, originario della provincia di Napoli e residente a Scafati, gravemente indizi ...

Continua a leggere>>