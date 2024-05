Luigi Di Maio papà a settembre - la compagna aspetta un maschietto

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) –Di, attuale rappresentante dell’Unione Europea per la regione del Golfo, ex ministro degli Esteri del governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle – e Alessia D'Alessandro diventeranno genitori di un. A quanto apprende l'Adnkronos, il bambino nascerà in Germania ed avrà doppia nazionalità italo-tedesca: la