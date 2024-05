Litigano alla fermata dell’autobus | lo uccide e gli divora l’orecchio e un occhio

alla fermata del pullman scoppia una Rissa fra studenti . Succede a Manduria, dove 3 ragazzi, tra cui due minorenni, sono finiti in ospedale . Uno di loro avrebbe riportato un trauma cranico ed altre ferite al volto. Non corre pericolo di vita. L'articolo Rissa fra studenti alla fermata ... Continua a leggere>>

Nella città dove vengono tolte le panchine con un bracciolo che le divide in due, retaggio delle giunte di centrodestra che serviva per impedire a extracomunitari e barboni di distendervisi sopra, accade che un senzatetto venga multato (50 euro) e riceva un Daspo (altri 100 euro) perché sorpreso a ...

In un tragico episodio che scuote la comunità di Filadelfia, almeno otto studenti delle scuole superiori sono rimasti feriti in una sparatoria mentre attendevano l'autobus dopo le lezioni. La violenza armata ha colpito ancora una volta la città, segnando il quarto caso di sparatoria in soli ...

