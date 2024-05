Bianca Berlinguer e Mauro Corona mandano un commovente messaggio a Franco Di Mare | Le ruggini del passato non contano più Ti abbracciamo forte

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Undi solidarietà e vicinanza ha unito ieri seraDi, ex direttore di Rai 3 che sta affrontando una dura battaglia contro un mesotelioma. Durante la puntata di “È sempre Carta” su Rete 4, la conduttrice ha messo da parte le aspre diatribe passate per porgere undi forza e sostegno a Di. Domenica sera, infatti, il giornalista storico inviato Rai, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e poi a “Che tempo che fa”, ha rivelato la sua malattia: “Ho un mesotelioma, un tumore maligno che ho preso respirando amianto nell’aria. Non so quanto tempo mi resta da vivere, ma voglio combattere fino all’ultimo”, ha spiegato. “Abbiamo avuto tanti ...

"Perché non avere a Grosseto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la giornalista Bianca Berlinguer ad inaugurare via Almirante, via Berlinguer e via della pacificazione nazionale?". E’ quanto ha affermato, in occasione della conferenza programmatica di FdI svoltasi a Pescara, il ... Continua a leggere>>

domani , martedì 30 aprile, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre CartaBianca ”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer . La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, proprio come la segretaria del Partito Democratico ... Continua a leggere>>

Bianca Berlinguer su Rete 4 a É sempre carta Bianca si è unita a Mauro Corona per un messaggio di solidarietà a Franco di Mare , che ha cancellato le vecchie ruggini: "Sta molto male, quindi davvero tutta la forza che è possibile, il passato non conta assolutamente più. Un abbraccio ... Continua a leggere>>

berlinguer, messaggio a Di Mare: "Il passato non conta più", la scontro in Rai su Corona - Le vecchie ruggini sono alle spalle. “Il passato a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di ...

Continua a leggere>>

bianca berlinguer mette da parte gli scontri con Franco Di Mare: “Un abbraccio, il passato non conta più” - bianca berlinguer su Rete 4 a É sempre carta bianca si è unita a Mauro Corona per un messaggio di solidarietà a Franco di Mare, che ha cancellato le ...

Continua a leggere>>

bianca berlinguer e il messaggio a Franco Di Mare: «I problemi del passato non contano più. Ti abbracciamo forte» - «Il passato non conta più, vogliamo mandare un abbraccia Franco di Mare». Così bianca berlinguer depone l'ascia "di guerra" e saluta il suo ex direttore ...

Continua a leggere>>