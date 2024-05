Incendio a Rapallo - autobus in fiamme in via Mameli per probabile malfunzionamento elettric - tanta paura ma nessun ferito - VIDEO

(Di mercoledì 1 maggio 2024)per passeggeri e autista ma, per fortuna,nel rogo che ha visto avvolgere tra leun mini bus mentre era in marcia. Il conducente, accortosi del fumo che iniziava ad uscire dal vano motore, ha immediatamente parcheggiato il mezzo e fatto scendere gli occupanti. Di li

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura all’Arenella in via Bernardo Cavallino a Napoli , dove poco fa un’ auto , una Smart, ha improvvisamente preso fuoco: le fiamme si sono propagate in brevissimo tempo avvolgendo l’intero abitacolo. Il rogo sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha ... Continua a leggere>>

Hanno usato la pausa pranzo per agire il più possibile indisturbati, mentre i capannoni erano pressoché vuoti. E in meno di un?ora hanno distrutto cinque camion , incendiandoli, e... Continua a leggere>>

In fiamme i mezzi per la raccolta dei rifiuti - Un incendio, sulle cui origini stanno investigando i carabinieri e i vigili del fuoco di Porto Torres, è divampato nella tarda sera di ieri all'interno di un deposito che ospita gli automezzi usati pe ...

Continua a leggere>>

Porto Torres, fiamme in un deposito: distrutti 11 automezzi per la raccolta dei rifiuti - paura nella notte a Porto Torres per un incendio all'interno di un deposito di automezzi per la raccolta dei rifiuti. Le fiamme sono divampate nella zona industriale sulla strada provinciale 34.

Continua a leggere>>

Brucia un negozio di ferramenta, aria tossica e paura a Monopoli - C’è voluta tutta la notte per domare definitivamente l’incendio che da ieri pomeriggio hanno interessato un negozio di ferramenta in via Camicia a Monopoli. le cause sono ancora da accertare, ma ciò c ...

Continua a leggere>>