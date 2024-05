Rapina casa e picchia donna | arrestato nel Napoletano

Casalpusterlengo (Lodi) – Proprio alla vigilia della festa dei lavoratori è morto da solo nell'abitacolo del suo camion che doveva caricare all’interno di un logistica: questa sera, attorno alle 20.30, all’esterno del magazzino Number One che si affaccia sulla zona della provinciale 234 in ... Continua a leggere>>

Cronache Cittadine ALATRI – Il controllo in strada, la perquisizione sul posto ed a casa dove vengono rinvenuti circa 10 kg di L'articolo Alatri. Due donne in auto con una dose di coca. A casa , in un magazzino , avevano 9Kg di hashish e 1Kg di cocaina purissima. Arrestate dai Carabinieri sembra ... Continua a leggere>>

Nella serata di sabato 27 aprile un Finanziere in pensione ha sparato in direzione dei due ladri che avevano fatto irruzione nella sua villetta di Longuelo, Bergamo. Con quella ha ferito un 27enne, ora in carcere con l'accusa di rapina aggravata.Continua a leggere

Continua a leggere>>