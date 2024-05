Paul Auster è malato di cancro - nel marzo 2023 l’annuncio choc della moglie

(Adnkronos) – "Mio marito vive ora in un paese chiamato 'Cancerland". Nel marzo 2023 , con un post su Instagram, fu la seconda moglie delll'acclamato romanziere, la 69enne scrittrice e poetessa Siri Hustvedt, ad annunciare che il marito Paul Auster , uno dei maestri del postmodernismo americano, era ... Continua a leggere>>

L'accalamato romanziere era in cura, con trattamenti di chemioterapia e immunoterapia, al Memorial Sloan–Kettering Cancer Center di New York "Mio marito vive ora in un paese chiamato 'Cancerland". Nel marzo 2023, con un post su Instagram, fu la seconda moglie delll'acclamato romanziere, la 69enne ...

Continua a leggere>>