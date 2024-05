Zafferana - scoperta discoteca abusiva ai piedi dell’Etna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pubblicato il 1 Maggio, 2024 Una vera e propria serata da, senza autorizzazioni, quella bloccata nel tardo pomeriggio del 25 aprile 2024, in un vitigno aiin localitàEtnea, dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Catania. L’attività di controllo nasce nell’ambito dell’intensificazione di specifici controlli degli esercizi commerciali e discoteche disposti dal Questore di Catania Giuseppe Bellassai, finalizzati a verificare il rispetto e l’osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati, nonché, della salute dei consumatori. Per questo motivo gli accertamenti sono stati condotti insieme al personale dipendente ASP-SPRESAL. Nella circostanza, i poliziotti, hanno ...