“Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento Europeo”, così Matteo Salvini in occasione della presentazione del suo libro, a Milano, nel pomeriggio del 25 Aprile, ha annuncia to la ... Continua a leggere>>

Le liste della lega per le elezioni europee: Vannacci capolista al Centro e al Sud - La lega ha ufficializzato le liste per le elezioni europee. Anche nella circoscrizione Sud Roberto Vannacci sarà capolista, oltre che in quella Centro ...

EUROPEE: ULTIME ORE PER CONSEGNARE LE liste: - A seguire il quadro più aggiornato, in base alle liste già depositate e rese pubbliche, e alle anticipazioni pressochè certe. Per Fratelli d’Italia ci sono la cardiologa aquilana Elisabetta De Blasis, ...

Elezioni Europee, è Paolo Borchia il Capolista della lega nel Nordest. Vannacci in 14ª posizione - La scelta di Paolo Borchia come capolista della lega per le elezioni Europee nella circoscrizione Nordest non è stata casuale, ma il risultato di una serie di tensioni e malcontenti all'interno del pa ...

