Cina-Serbia | Fu Hua partecipa a forum su media - think tank tra i due Paesi 2

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Il 25 febbraio 2024, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha ospitato l’autorevole tavola rotonda “Origins of Insight: L’impatto delle radici familiari sullo sviluppo cerebrale e sui modelli cognitivi delle donne ”. Gli stimati relatori Datin Seri Haflin Nazri Aziz, ... Continua a leggere>>

Si è concluso il Meeting speciale a Riyadh del World Economic forum con un appello ai leader mondiali affinché trovino un percorso chiaro e ... - Riyadh ha ospitato più di 1.000 leader mondiali in occasione del Meeting speciale di due giorni del World Economic forum (WEF), durante il quale figure di spicco della politica, dell’economia, ...

Finley in concerto - Tutto è possibile al forum - I biglietti per concerto dei Finley al forum di Assago sono in vendita ai seguenti prezzi: parterre in piedi 40,25 euro, tribuna anello A 57,50 euro, tribuna gold 54,05 euro, anello B laterale 51,75 ...

Nizza è Barbera 2024 raddoppia: quattro giorni di incontri, degustazioni e brindisi dedicati alla «Rossa Piemontese» - Grandi novità per l’edizione 2024 di Nizza è Barbera: quest’anno la manifestazione dedicata alla Barbera d’Asti docg e al Nizza docg raddoppia con quattro ...

