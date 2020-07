Aspi: Conte, 'non siamo ancora riusciti a sbloccare dossier, concessionario blindato' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Su Aspi avete ragione", è un dossier "che non siamo ancora riusciti a sbloccare, però le valutazioni fatele tutte insieme. C'è una legge del 2008 che ha bloccato il concessionario, lo ha dotato di uno strumento in cui non c'è corrispondenza tra pedaggi e investimenti -questo lo dico non io ma la Corte dei Conti che ha parlato di opacità- abbiamo dovuto avviare un procedimento, ora il governo ha definito la sua posizione, ha dettato le sue condizioni. Ora Aspi deve farci sapere, altrimenti" scatta "la procedura di revoca. E' una società quotata ma non sto dicendo nulla di nuovo: le proposte avanzate da Aspi non sono accettabili per il governo". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano

