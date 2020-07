“A Santiago je poteva andà meglio”. Quando la Lucarelli offendeva il figlio di Belèn (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Ogni scarrafone è bell’a mamma soja. E così da giorni “core de mamma” Selvaggia Lucarelli ci spiega sui social quanto suo figlio Leon sia una sorta di novello Bobby Sands, capace di insegnarci cosa significhi avere il “coraggio delle proprie idee” e finire così nel blocco H del carcere di Long Kesh – o semplicemente identificato da un paio di poliziotti ma non importa, lo spirito ribelle rimane – per aver osato ribadire quello che i media mainstream e il governo già sostanzialmente sostengono, ovvero che il leader dell’opposizione è un razzista. L’ultimo post di mamma Selvaggia è la ricondivisione di un post di Leon aka Bobby Sands, dove sostanzialmente “ringrazia tutti quelli che lo hanno difeso”, manco gli fosse toccato di andare a fare il latitante in ... Leggi su ilprimatonazionale

Lo conobbi una sola volta, e di sfuggita. Aprivamo il suo concerto con orchestra con Mondo Cane all’Estadio Bicentenario de La Florida di Santiago del Cile. Ricordo che era furioso durante le prove pe ...

In Spagna tornano a salire i contagi da Coronavirus, dopo il recente nuovo lockdown della Catalogna è la volta della Galizia, Regione Nord-occidentale con capoluogo Santiago di Compostela, famosa per ...

