Serie A 31ª Giornata – Milan-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di lunedì 6 luglio 2020) Il big match della 31ª Giornata non può che essere Milan-Juventus, pronte a sfidarsi domani nel teatro di San Siro. Reduci da due convincenti vittorie, le due squadre scendono in campo con obiettivi opposti, ma al tempo stesso importanti. Pier Marco Tacca/Getty ImagesI rossoneri vanno a caccia dei tre punti per continuare il proprio assalto all’Europa League, mentre gli uomini di Sarri puntano a mantenere il cospicuo vantaggio sulle inseguitrici per avvicinarsi ulteriormente allo scudetto. In casa Milan sono molti i dubbi di formazione che affliggono Pioli, in primis l’utilizzo di Calhanoglu uscito malconcio dal match con la Lazio. Il turco dovrebbe recuperare, ma al momento non è tra i favoriti per una maglia da titolare. Davanti ancora spazio dal primo minuto a Ibrahimovic, che verrà poi coinvolto nella staffetta con Rebic. Emilio ... Leggi su sportfair

SalernoSport24 : ??? La 31ª giornata di Serie BKT. Il Benevento potrebbe festeggiare, ma dietro è bagarre #calcio #SerieBKT -… - pronosti_calcio : Pronostici Serie B Lunedì 29 Giugno Schedina 31ª Giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 31ª