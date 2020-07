Paragone: “Usciamo dall’Ue e scardiniamo questo neoliberismo” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il nuovo movimento politico che Gianluigi Paragone sta lanciando raccoglie sempre più consenso e attira molto interesse. Oggi, Eugenio Galioto ha voluto intervistare il senatore per Termotro Politico. Con i suoi 873.513 followers su Facebook, gli oltre 138.000 su Twitter e i grandi numeri che sta raccogliendo anche questa testata (Il Paragone), l’ex M5S è uno dei politici italiani più seguiti dalla rete. “Io mi sono candidato con il M5S con un programma dichiaratamente antiliberista e contrario a questa Ue”, racconta Paragone a TP. La rottura definitiva col M5S avviene quando, il 18 dicembre 2019, Paragone vota contro la Legge di Bilancio, definendola “conforme alla logica della gabbia di bilancio imposta da Bruxelles”. Paragone lancerà nelle prossime settimane un nuovo partito. Il programma è semplice: uscire ... Leggi su ilparagone

andiamoviaora : RT @nonstoasinistra: Certo, prima di andare a votare si formeranno nuovi partiti, per disperdere i voti. Alla fine non conviene a nessuno… - mariobortoluss1 : - Gabriele_Mill : RT @nonstoasinistra: Certo, prima di andare a votare si formeranno nuovi partiti, per disperdere i voti. Alla fine non conviene a nessuno… - Black7Soul8 : RT @nonstoasinistra: Certo, prima di andare a votare si formeranno nuovi partiti, per disperdere i voti. Alla fine non conviene a nessuno… - Teresat14547770 : Spunta il partito Italexit 'Così usciamo dall'Euro' - -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone “Usciamo