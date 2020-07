Ogni Mattina, Adriana Volpe e Alessio Viola sfottono Magalli – Video (Di lunedì 6 luglio 2020) Adriana Volpe e Alessio Viola Passano gli anni, cambiano le reti e le esperienze, ma Adriana Volpe non si libera dal “rivale” Giancarlo Magalli. Nel corso della diretta odierna di Ogni Mattina, il nuovo programma che conduce su Tv8 con Alessio Viola, la conduttrice si è infatti lasciata andare ad uno sketch – forzatamente simpatico – in cui è stato ricordato, neanche troppo velatamente, un alterco avuto con il padrone di casa de I Fatti Vostri. Tutto è partito quando Adriana, in apertura di puntata, ha voluto fare gli auguri di compleanno ad Alessio: “Buongiorno Alessio. Allora, oggi è il 6 luglio ed è una giornata un po’ particolare, anche perché compiono gli anni Sylvester Stallone, Max Gazzè, Cristina D’Avena, ma soprattutto oggi è il compleanno di Alessio. Auguri (…) Tu ... Leggi su davidemaggio

