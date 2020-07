La metamorfosi di Conti: i nuovi piani del Milan per il terzino (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Conti ha subito una notevole metamorfosi rispetto alla passata stagione, tanto da aver convinto il Milan a confermarlo in vista dell'annata 2020/21, quella del nuovo corso targato Ralf Rangnick. Come sottolineato da calciomercato.com, il terzino classe '94 pesa a bilancio 9,5 milioni di euro, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro lordi, ma il club rossonero è intenzionato a rivalorizzare l'investimento fatto nell'estate 2017 dall'Atalanta. Di conseguenza, a lasciare un posto libero... Leggi su 90min

Andrea Conti ha subito una notevole metamorfosi rispetto alla passata stagione, tanto da aver convinto il Milan a confermarlo in vista dell'annata 2020/21, quella del nuovo corso targato Ralf Rangnick ...