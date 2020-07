Belen Rodriguez ha un nuovo flirt? E intanto spuntano altre indiscrezioni su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (Di lunedì 6 luglio 2020) Belen Rodriguez potrebbe avere già un altro flirt. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Dagospia e il nome dell’uomo che ora sarebbe al fianco della Rodriguez è quello di Gian Maria Antinolfi. Imprenditore napoletano, Antinolfi sarebbe stato pizzicato al mare sulla costiera amalfitana insieme a Belen Rodriguez. Dagospia ha rivelato che i due avrebbero trascorso il weekend a Capri proprio per festeggiare il compleanno dell’imprenditore. Sul sito di Dagospia leggiamo: DOVE ANDAVA Belen DI BIANCO VESTITA IERI SERA? MA CHIARO, AL COMPLEANNO DELLA SUA NUOVA FIAMMA, L’IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO GIANMARIA ANTINOLFI. E MENTRE DAGOSPIA RIVELAVA LA STORIA TRA Stefano DE Martino E ALLESSA Marcuzzi, LA SHOW GIRL SI SOLLAZZAVA IN PISTA AL CIRCOLO RARI NANTES DI NAPOLI… Ecco come Belen Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento ... Leggi su trendit

