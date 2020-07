Allegri: “Nel calcio italiano, il cervello vince sempre sul cuore. Il Real Madrid mi voleva” (Di lunedì 6 luglio 2020) È passato oltre un anno, da quando la Juventus decise di non proseguire più con Massimiliano Allegri in panchina. L’allenatore scelse di prendersi un periodo sabbatico. Raggiunto da Marca, ha parlato della sua situazione personale e di alcuni temi attuali. Mi sto ricaricando e mi godo la famiglia e la mia Livorno, con gli amici di una vita. Sto cercando un club con un progetto ambizioso e vincente. Se mi piacerebbe allenare in Liga? Certo, chi mai potrebbe rispondere di no ad una domanda simile. Il futuro del calcio italiano, secondo Allegri, non sarà diverso dalle ultime stagioni per le squadre che ha allenato. La Juve continuerà a vincere per anni, hanno una struttura fatta per questo. Il Milan ha bisogno di un progetto forte, consistente. Rivoluzionare la squadra ogni anno non gli permette di crescere. L’attenzione per la tattica è alla ... Leggi su ilnapolista

