Alessia Marcuzzi, l’addio su Instagram: “Mi hai fatto piangere…” – FOTO (Di lunedì 6 luglio 2020) La scomparsa del Maestro Ennio Morricone, l’addio su Instagram della conduttrice Alessia Marcuzzi: “Al concerto,mi hai fatto piangere…”. Il mondo della cultura italiana è in lutto per la morte di Ennio Morricone, maestro della musica italiana. Il grande compositore si è spento questa mattina, all’età di 91 anni. Appena qualche giorno fa, si era fratturato … L'articolo Alessia Marcuzzi, l’addio su Instagram: “Mi hai fatto piangere…” – FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Da quando si è lasciato con Belen Rodriguez sono state attribuiti vari presunti flirt a Stefano De Martino, tra cui Alessia Marcuzzi. Ecco tutta la verità. Per Stefano De Martino sicuramente quest’est ...Il mondo della cultura italiana è in lutto per la morte di Ennio Morricone, maestro della musica italiana. Il grande compositore si è spento questa mattina, all’età di 91 anni. Appena qualche giorno f ...