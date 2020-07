Roma, i possibili acquirenti vogliono Cavani: trattativa in caso di cessione del club (Di domenica 5 luglio 2020) Edinson Cavani alla Roma, l’offerta c’è. In Uruguay si parla di continuo di questo possibile affare e l’intermediario uruguaiano Gaston Fernandez fa il punto della situazione al quotidiano Ovacion. L’agente, vicino all’entourage del Matador, ha spiegato come gli sia arrivata una proposta formale da parte dei possibili acquirenti del club giallorosso per l’ingaggio di Cavani, in uscita dal Psg. La trattativa potrà concretizzardi però, qualora un gruppo statunitense riuscisse ad acquistare la società capitolina. In caso di cessione e di nuove liquidità per la Roma, dunque, il primo colpo per l’attacco potrebbe essere Cavani: “Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone e se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra. Tutto ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Roma possibili Probabili formazioni Serie A della 30^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Governo, Berlusconi “Abbiamo il dovere di provare a cambiarlo”

ROMA (ITALPRESS) – “La via maestra, lo diciamo tutti da tempo, rimane quella di restituire la parola agli italiani perchè vi sia finalmente un governo espressione della volontà degli elettori, dopo qu ...

Conte: «Su dl semplificazioni convergenza con Zingaretti». Fi la forza di opposizione più responsabile»

Un «chiarimento» c'è: Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti si vedono dopo giorni di «incomprensioni». Ma è una tregua, non una pace. Qualcosa non va negli ingranaggi della maggioranza e lo confermano le ...

