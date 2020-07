Quell'ultimo muro della Chiesa che non si inchina alla sinistra (Di domenica 5 luglio 2020) Francesco Boezi Una parte di Chiesa cattolica combatte una difficile guerra contro la "dittatura del progressismo". Così i cattolici vogliono combattere il "pensiero unico" La Chiesa cattolica sta o non sta combattendo una battaglia contro Quella che Joseph Ratzinger chiamava "dittatura del relativismo"? Le risposte possono differire. E, più in generale, non è semplice venire a capo di un quesito di questa portata. Bisogna anzitutto chiarire cosa significa "dittatura del relativismo". Le parole pronunciate dal teologo tedesco nella Missa pro eligendo che ha preceduto la sua elezioni vengono in nostro aiuto: "Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie". Qualcuno identifica il relativismo con l'individualismo esasperato. Altri pensano che ... Leggi su ilgiornale

La Chiesa cattolica sta o non sta combattendo una battaglia contro quella che Joseph Ratzinger chiamava "dittatura del relativismo"? Le risposte possono differire. E, più in generale, non è semplice v ...

Sulla Palestina la Santa Sede non convince USA e Israele

Sulla questione palestinese è ripresa la “moral suasion” della Santa Sede nei confronti di Stati Uniti e Israele perché si torni a una soluzione condivisa dove a contare siano non solo i forti, ma il ...

