Maria De Fillippi rivela le sue paure: “Ne sono terrorizzata…” (Di domenica 5 luglio 2020) La regina di casa Mediaset ha parlato della sua personalissima esperienza della pandemia da Covid durante i mesi di quarantena. Maria De Filippi ha rivelato di aver ancora il terrore per quello che accade nel mondo e di seguire sempre alla lettera ciò che viene consigliato dalle norme di distanziamento e prevenzione. Sembra cadere così il mito della donna forte che nel corso del tempo Maria si è conquistata grazie alla televisione. Maria De Filippi: ecco cosa ho vissuto In realtà, a dispetto di quanto possa apparire, il personaggio cucitole addosso di donna che non ha mai un attimo di esitazione non è del tutto realistico. Sia chiaro: Maria De Filippi è davvero una donna intraprendente, ma chi la conosce parla di una donna molto sensibile. Un pò come tutti, del resto, Maria ha le sue insicurezza, venute decisamente a galla nel periodo ... Leggi su kontrokultura

