Gangs of London prima stagione su Sky Atlantic: anticipazioni trama e cast (Di domenica 5 luglio 2020) A partire dal 6 luglio per cinque lunedì, andra in onda la prima stagione di Gangs of London su Sky Atlantic. Scopriamo insieme qualche anticipazione su trama e cast (sebbene in Gran Bretagna la serie sia già andata in onda a maratona dallo scorso 23 Aprile). Gangs of London trama Ci troviamo nella Londra contemporanea dove ogni giorni lotte e battaglie fanno discutere per il potere tra Gangster della malavita della Capitale e le bande internazionali del crimine organizzato. A primeggiare il clan Wallace, famiglia criminale che veterana del settore ha molte allenaze con bande criminali provenienti da ogni angolo del mondo.Tuttavia dopo l’assassinio del patriarca Finn Wallace da 20 anno a capo del clan, qualcosa cambia. Si cerca il killer, ma la mancanza di un capo creerà nuove guerre. A prendere le redini in mano è Sean, figlio di Finn, che ... Leggi su nonsolo.tv

