Formula 1, Helmut Marko avvisa le Mercedes: “potremmo avere un grosso vantaggio durante la gara” (Di domenica 5 luglio 2020) Le qualifiche del Gran Premio d’Austria hanno confermato la superiorità delle Mercedes rispetto a Red Bull e Ferrari, costrette ad assistere al dominio delle Frecce Nere, capaci di monopolizzare la prima fila con Bottas e Hamilton. Alexander Hassenstein/Getty ImagesNulla però è perduto secondo Helmut Marko, convinto di avere un asso nella manica per il Gran Premio di oggi: “siamo stati in grado di migliorare nel corso delle qualifiche, ma nell’ultimo e decisivo run non abbiamo avuto fortuna. La distanza dalla Mercedes è relativamente grande, ma la cosa positiva è che Max è l’unico pilota tra i primi dieci che partirà con le gomme medie. Per la gara ci aspettiamo un rialzo delle temperature e questo potrà giocare un ruolo importante. Non abbiamo una vettura assettata perfettamente, ma è ... Leggi su sportfair

