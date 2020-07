Federico Fashion Style spiega perché ha avuto la figlia con l’inseminazione artificiale: “Colpa della mia patologia” (Di domenica 5 luglio 2020) Federico Fashion Style spiega perché ha avuto la figlia con l’inseminazione artificiale: “Colpa della mia patologia” Federico Fashion Style ha voluto raccontare la storia di sua figlia, Sophie Maella, avuta con l’inseminazione artificiale. Il parrucchiere dei vip è fidanzato ormai da 12 anni con Letizia, ma i due hanno deciso di avere una figlia nel 2017 e soltanto l’inseminazione artificiale poteva aiutarli a concretizzare questo sogno. Federico Lauri, in arte Fashion Style, ha raccontato al settimanale Chi di Alfonso Signorini della sua patologia, il motivo che li ha spinti a utilizzare l’inseminazione artificiale. Di Letizia, Federico ha spiegato: “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio ... Leggi su tpi

SirDistruggere : Se una va da un parrucchiere, le fanno un preventivo per le extension, sta lì 7h e poi a lavoro finito si rifiuta d… - screnni : Negli ultimi giorni Federico Fashion Style, gli Onestini e Urtis hanno fatto delle canzoni Volevo dirvi che io ho un album e 3 singoli - cybersec_feeds : RT @nicolarsr: 20 anni fa ha costruito un impero #innovando, oggi senza la #cybersecurity non costruirebbe nemmeno il sito #web della parro… - HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale a causa della mia patologia' - CyberSecHub0 : RT @nicolarsr: 20 anni fa ha costruito un impero #innovando, oggi senza la #cybersecurity non costruirebbe nemmeno il sito #web della parro… -