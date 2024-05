Ucraina - Macron è pronto all’invio di truppe e chiama in causa gli europei

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 6 maggio 2024) Due mesi dopo aver menzionato per primo la possibilità che la NATO inviiinper combattere i russi invasori al fianco di Kiev, il presidente francese Emmanueltorna a ripetere il concetto. E insiste: non si escludonodi terra francesi e occidentali inse Mosca “sfonda le linee del fronte” e Kiev dovesse richiedere assistenza. Si badi, l’non è ancora uno Stato membro dell’Unione europea (ha posto la sua candidatura) né un paese dell’Alleanza atlantica (anche se vorrebbe entrarvi al più presto). Ma in un’intervista all’Economist, il 2 maggio,ha detto chiaro e tondo: “Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta– cosa che oggi non avviene – dovremmo ...