Udinese-Napoli - il ricordo per le vittime del Terremoto del Friuli nel 1976

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 6 maggio 2024)hanno interrotto il gioco per commemorare le 965deldelnel, osservando un momento di raccoglimento e silenzio.hanno onorato la memoria delledel terribileche colpì ilnel. Alle ore 21:00 e 12 secondi, esatto orario in cui si verificò la scossa quarantotto anni fa, il gioco tra le due squadre è stato interrotto per qualche istante in segno di rispetto e commemorazione., racoglimento per le 965deldelIldel 6 maggio...