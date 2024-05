(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Èto in un appartamento del centro di Roma per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4 mila euro, si èto. Così lo hanno trovato i proprietari di un’abitazione di via Ludovico Muratori, in zona Celio, che alla vista dell’uomo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto ...

(Adnkronos) – È Entra to in un appartamento del centro di Roma per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4 mila euro, si è addormenta to. Così lo hanno trovato i proprietari di un’abitazione di ...

Un 19enne ruba preziosi per 4000 euro ma... È Entra to in un appartamento del centro di Roma per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4 mila euro, si è addormenta to. Così lo hanno trovato i ...

Entra in casa per rubare ma si addormenta: arrestato - entra in casa per rubare ma si addormenta: arrestato - È entrato in un appartamento del centro di Roma per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4 mila euro, si è addormentato. Così lo hanno trovato ...

Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - A Jesolo si è consumato un possibile omicidio. Il corpo di un tabaccaio è stato trovato senza vita nella sua abitazione ...

Aggredisce la ex moglie e uccide il padre di lei, la vicina: “Continuava a dire: Salvate il mio papà” - Aggredisce la ex moglie e uccide il padre di lei, la vicina: “Continuava a dire: Salvate il mio papà” - Marco Manfrinati si trovava a processo a Varese per stalking sia nei confronti della ex che nei confronti della madre della donna ...