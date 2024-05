PS5 Pro | la GPU con i 33,5 TFLOPS ed il supporto a DirectX 12 Ultimate - ne parla Digital Foundry

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha condiviso delle nuove informazioni sulla GPU di PS5 Pro, rivelando che sarà contraddistinta da una velocità di clock di 2,18 GHz con una velocità di boost fino a 2,35 GHz. Inoltre come segnalato da Insider Gaming, la cache della GPU dovrebbe vedere la cache L1 raddoppiare da 128KB a 256KB e la cache L0 raddoppiare da 16KB a 32KB, entrambe in grado di “supportare prestazioni di ray tracing più elevate” Come se non bastassero tutte queste novità, la GPU di PS5 Pro dovrebbe supportare le nuove funzionalità12come lo shading a velocità variabile e l’MSAA ibrido. Tutte queste novità dovrebbero consentire alla nuova console del colosso giapponese di offrire incremento delle prestazioni dei giochi del 45%. Oltre a questo, sappiamo che oltre alla GPU il modello Pro di PlayStation 5 dovrebbe ...