VIDEO Udinese-Napoli 0-1 - il gol di Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 6 maggio 2024) Victorsbloccacon un gol di testa nella stessa porta e allo stesso minuto della rete Scudetto dell’anno scorso. UDINE – Iltrova il vantaggio contro l’grazie a una rete di Victorche fa rivivere le emozioni della scorsa stagione. L‘attaccante nigeriano ha sbloccato il risultato al 52’ con un colpo di testa su assist di Politano, proprio come accadde un anno fa quando il suo gol regalò lo Scudetto agli azzurri.0-1, il gol diIl gol diassume un significato particolare, non solo per il vantaggio che ha dato alla sua squadra, ma anche per le circostanze in cui è arrivato. L’attaccante ha infatti segnato nella stessa porta e allo stesso minuto ...