Cagliari - Augello | Tifo Mila - mi spiace non poterci giocare contro

I numeri di Cagliari-Lecce 1-1. Meglio la ripresa, Pongracic e Gallo non stupiscono più - I numeri di cagliari-Lecce 1-1. Meglio la ripresa, Pongracic e Gallo non stupiscono più - Il pareggio di Krstovic (13°rete del Lecce nell’ultimo quarto d’ora) allunga la serie positiva di Gotti in un match spaccato in due parti dall’espulsione di Gaetano ...

Non solo Gaetano: anche Augello salterà la gara di sabato in casa del Milan per squalifica - Non solo Gaetano: anche augello salterà la gara di sabato in casa del Milan per squalifica - Non solo Gaetano, espulso a fine primo tempo (non senza polemiche per l’intervento del Var) assente sabato sera a San Siro contro Il milna. Ranieri dovrà fare a meno anche di augello, che in diffida, ...

Cagliari Lecce, Tommaso Augello propositivo fino a quando esaurisce la benzina: voto e giudizio all’esterno rossoblù - cagliari Lecce, Tommaso augello propositivo fino a quando esaurisce la benzina: voto e giudizio all’esterno rossoblù - cagliari Lecce: voto e giudizio all’esterno rossoblù Tommaso augello. Il giocatore salterà la partita contro il Milan per squalifica Il cagliari, di Claudio Ranieri, ha pareggiato 1-1 contro il Lecce ...