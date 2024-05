Osimhen segna - la reazione dei tifosi dell’Udinese è vergognosa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Napoli finisce ancora una volta nel mirino dei. L’atteggiamento dei supporter bianconeri è aberrante dopo il gol di. Come era prevedibile, iancora una volta hanno deciso di prendere di mira la città di Napoli e iazzurri. In occasione del match di campionato tra la squadra di Fabio Cannavaro e la formazione di Francesco Calzona, i supporter del club bianconero hanno messo in mostra il solito atteggiamento di grande odio nei confronti del popolo partenopeo. Dopo un primo tempo avulso e avaro di emozioni, chiusosi sul punteggio di 0-0, ihanno voluto prendersi la scena del match nella ripresa intonando diversi cori contro Napoli e la tifoseria azzurra. La rabbia dei supporter ...