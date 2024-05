Studenti in tenda alla Sapienza per la Palestina | “Protesteremo finché le bombe cadranno su Gaza”

Tornano le tende alla Sapienza, 'venga la rettrice' - Tornano le tende alla Sapienza, 'venga la rettrice' - Tornano le tende sul pratone dell'università La Sapienza di Roma, questa volta sulla scia della mobilitazione partita dagli Stati Uniti. A montarle in cerchio - almeno una decina - sono gli studenti e ...

Alla Sapienza tornano le tende per Gaza: "Presidio fisso per il boicottaggio accademico" - Alla Sapienza tornano le tende per Gaza: "Presidio fisso per il boicottaggio accademico" - dopo gli eventi avvenuti all’Università della Columbia anche l’Italia si mette in tenda. Roma risponde alla chiamata, la mobilitazione non può fermarsi. Saremo in presidio fisso al pratone”. Gli ...

Universitari pro Palestina, mobilitazioni anche a Oxford e Cambridge. La Columbia annulla la cerimonia di consegna dei diplomi - Universitari pro Palestina, mobilitazioni anche a Oxford e Cambridge. La Columbia annulla la cerimonia di consegna dei diplomi - Continua ad allargarsi la protesta degli studenti universitari contro le azioni militari di Israele a Gaza e in Cisgiordania. Accampamenti di attivisti sono comparsi anche nei campus di Oxford e Cambr ...