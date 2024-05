Malore sul ponte di Calatrava a Venezia - Giorgio Serena muore a 57 anni davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stava attraversando ildiquando, improvvisamente, si è accasciato a terra accusando un. Purtroppo, per lui non c’è stato niente da fare., 57, è morto così: padre di un figlio piccolo, aveva 57. La tragedia si è verificata sotto gli occhi dei passanti, in uno dei punti più trafficati nell’area di accesso alla città. L’uomo lascia un bambino e la moglie Valentina Poletti. Il fratello Roberto è un fotografo molto conosciuto nella zona. Il dramma si è verificato attorno alle 11.30, quando alcune persone che si trovavano nella zona deldihanno vistocadere di colpo a terra. I passanti hanno subito ...