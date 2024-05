Salernitana-Atalanta 1-2 - Gasperini aggancia la Roma al quinto posto

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Terza vittoria di fila per l'che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessalaal 5°in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella prima frazione per un gol di Tchaouna al 18', ribaltano la partita nella ripresa con i gol di Scamacca al 57' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Scamacca e Koopmeiners firmano la vittoria in rimonta Terza vittoria di fila per l'Atalanta che si impone 2-1 in rimonta sul campo della già retrocessa Salernitana e aggancia la Roma al 5° posto in classifica. I bergamaschi, in svantaggio nella ...

Atalanta-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e quando si gioca lo scontro diretto per la Champions League - Atalanta-roma: dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e quando si gioca lo scontro diretto per la Champions League - La trentaseiesima giornata di Serie A vede sfidarsi roma e Atalanta in uno scontro diretto per la Champions League. I bergamaschi sono riusciti a vincere in rimonta contro la Salernitana 2-1 e hanno..