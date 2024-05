Stati Uniti d’Europa - Renzi a Napoli | No - unica idea da votare Autonomia differenziata? Risponderei come Fantozzi…

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMatteoritorna astavolta per dare la sua benedizione personale per la campagna elettorale dei candidati die provincia: Enzo Maraio, consigliere regionale, Sandra Lonardo Mastella, già senatrice della Repubblica, e Caterina Miraglia, professoressa e accademica di lungo corso. Nella splendida cornice dell’Hotel Mediterraneo, nei pressi di Via Medina, con una vista a piombo sul mare, il Senatoreapre il convegno con il consueto punto stampa ai numerosi giornalisti presenti. Dopo, apre la conferenza stampa dei candidati in cui si lascia andare a più ampie considerazioni, spaziando dall’diffeata fino ad un focus chiaro su quali sono gli obiettivi da ...