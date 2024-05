Udinese Napoli 1-1 | punto d’oro per l’Udinese; Napoli - occasione buttata!

Un anno dopo è ancora 1-1 a Udine, ma questa volta è meno dolce per gli azzurri. Finisce con un altro pareggio tra Udinese e Napoli al Bluenergy...

Mario Rui esulta in modo incontenibile per il gol di Osimhen contro l’Udinese, dimostrando il suo attaccamento alla maglia del Napoli. Calzona lo elogia. Un cross perfetto di Politano, un colpo di testa imperioso di Osimhen e l’esultanza ...

Il video con gli Highlights e i gol di Udinese-Napoli 1-1, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. I friulani sfidano gli azzurri in una partita molto delicata che un anno fa esatto voleva dire scudetto per i partenopei: ...