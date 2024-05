Cinema - il 2024 parte bene | presenze crescono Al Conca Verde Discover the diversity

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai goderti " Come può uno scoglio ", con Pio e Amedeo diretti da Gennaro Nunziante. La vita di Pio, un avvocato dal carattere remissivo, viene ...

Roma, 6 mag. (askanews) – Dopo il successo della distribuzione del corto vincitore agli Oscar 2023 An Irish Goodbye, WeShort, streaming platform dedicata al cinema breve fondata a fine 2020 dal 33enne pugliese Alessandro Loprieno torna in sala e ...

Memory di Michel Franco per il Cinema di Visioni - Memory di Michel Franco per il cinema di Visioni - E’ dedicato a “Memory” di Michel Franco il nuovo appuntamento con il cinema di Visioni, in programma mercoledì 8 maggio, al Partenio, alle 17.30, 19.30 e 21.30. Ribellarsi alle aspettative per fare ...

Emily Blunt senza peli sulla lingua sui baci sul set: 'Tante volte non mi è piaciuto' - Emily Blunt senza peli sulla lingua sui baci sul set: 'Tante volte non mi è piaciuto' - I baci sul grande schermo sono un argomento spinoso ma Emily Blunt non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa!

“The Penitent”, il red carpet regala brividi newyorchesi - “The Penitent”, il red carpet regala brividi newyorchesi - La Casa del cinema si accende di personaggi del mondo dello spettacolo. Occasione: l’anteprima del film “The Penitent”, di e con Luca Barbareschi, che è tra i primi ...