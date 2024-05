Stati Generali della Natalità - gli studenti denunciano | Cortei in contestazione? Nessuna proposta è stata autorizzata Ma ci saremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Nelle ultime due settimane siamotre volte in Questura per chiedere l’autorizzazione per fare un corteo in occasione degli, ma abbiamo ricevuto un no più o meno secco a tutte le proposte”. Apre così Alessio Iacovelli, attivista di Assemblea Aracne, movimento studentesco transfemminista che fa parte di Non Una di Meno, la conferenza stampa organizzata a pochi passi dal Viminale, per denunciare la difficoltà di manifestare in occasione degliche si terranno a Roma, all’AuditoriumConciliazione, il prossimo 9 e 10 maggio. “Quello che viene portato avanti con questo convegno è il tentativo di toglierci la possibilità di autodeterminarci e di ...