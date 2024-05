Norris non ottiene il massimo dei voti dopo la prima vittoria in Formula 1 - norris non ottiene il massimo dei voti dopo la prima vittoria in Formula 1 - Lando norris ha vinto per la prima volta in Formula 1, ma non ottiene il massimo punteggio dopo il weekend del Gran Premio di miami. Questo onore va a Max Verstappen, anche se nemmeno l'olandese ...

Il caffè di Pino Allievi #94 / Miami: Alla Ferrari del piano B è mancata una Stella - Il caffè di Pino Allievi #94 / miami: Alla Ferrari del piano B è mancata una Stella - Argomento di questa puntata è il commento al Gran Premio di miami vinto da Lando norris davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Perché la Ferrari non è riuscita ad approfittare di un week end in ...

Norris trionfa nel Gp di Miami e spunta Trump 'il portafortuna' - norris trionfa nel Gp di miami e spunta Trump 'il portafortuna' - (Adnkronos) - Lando norris vince il Gp di miami Merito di Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, prossimo candidato alla Casa Bianca, ieri ha ha fatto tappa al Gp di miami di Formula 1. In ...