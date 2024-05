The Carpenter’s Son - Nicolas Cage sarà San Giuseppe nel film horror su Gesù

(Di lunedì 6 maggio 2024)è pronto a buttarsi in undi proporzioni bibliche: interpreterà Sanin TheSon, rivisitazionedell’infanzia di. L’audacevede nel cast anche FKA Twigs e Noah Jupe,diretto dal regista di Harka Lotfy Nathan le riprese sono previste per questa estate. La trama dovrebbe seguire una famiglia dell’Antica Roma che si rende conto di “comportamenti soprannaturali” nel figlio, interpretato da Noah Jupe. Lo avete visto uccidere cultisti in Mandy, lo avete visto combattere contro gli animatronics in Willy’s Wonderland, ma oraaffronterà quella che potrebbe essere la sua sfida più grande:Cristo. ...

Secondo alcune fonti di Deadline, il rinomato regista di genere horror Mike Flanagan è in trattative per dirigere il prossimo film della saga de L’Esorcista per Blumhouse e Universal Pictures. Universal e Blumhouse, non hanno ancora rilasciato una ...

L'ultimo di una serie apparentemente infinita di rivisitazioni in chiave horror di classici per bambini vedrà Winnie the Pooh scontrarsi con Topolino. Il successo a sorpresa della recente parodia horror Winnie the Pooh: Sangue e Miele ha dato il via ...

Cinema La paura e l'horror in concorso al festival di Cannes - Cinema La paura e l'horror in concorso al festival di Cannes - La paura, declinata in tre film, corre in concorso al Festival di Cannes (14-25 maggio) con «La ragazza con l'ago» di Magnus von Horn, che attinge a uno spaventoso fatto di cronaca, con «The Shrouds», ...

Baby Reindeer, la vera Martha minaccia Stephen King: "Gli faccio causa" - Baby Reindeer, la vera Martha minaccia Stephen King: "Gli faccio causa" - “If this twerp Stephen ding dong king tries to do a movie horror killer dear I’m suing him” ("Se questo sciocco Stephen ding dong king prova a farne un film horror, lo querelo”). Queste parole ...