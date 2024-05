Ardea - incidente a Tor San Lorenz - bambina di 3 anni cade nel laghetto di viale Marino | è gravissima

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Un pomeriggio che si è trasformato in un vero e proprio incubo a Tor Sano, dove una– probabilmente di etnia rom – è accidentalmente caduta neldi. L’, avvenuto (dai primi riscontri, da verificare) intorno alle 19, ha scatenato una serie di eventi drammatici mentre i genitori della piccola cercavano disperatamente di portarla in salvo. La disperata corsa al soccorso Subito dopo la caduta dellanel, i presenti hanno tentato di soccorrerla, ma la situazione appariva disperata. I genitori, in preda al panico, hanno deciso di correre verso la caserma dei carabinieri più vicina, accanto alla quale c’è la postazione di primo soccorso del 118. Durante la ...

