Minacce al sindaco di Bolzano anti-movida, scoppia la pace con il barista (Di sabato 4 luglio 2020) L'esercente aveva scritto frasi intimidatorie nei confronti del primo cittadino. Che aveva pensato a denunciarlo. Poi si sono parlati. "Solo tramite il confronto nascono grandi idee" Leggi su repubblica

cronaca_news : Minacce al sindaco di Bolzano anti-movida, scoppia la pace con il barista - AnsaTrentinoAA : Minacce per anti-movida, sindaco Bolzano fa pace con barista. 'Solo tramite il confronto nascono grandi idee' |#ANSA - Cardono_w : RT @cardono: io: di Corona non- c'è solo il virus purtroppo Intimidazioni e minacce, ex sindaco sotto tiro: il caso in commissione antimaf… - salernonotizie : Minacce e offese al sindaco di Camerota, anche in galleria scritte contro il sindaco - cardono : io: di Corona non- c'è solo il virus purtroppo Intimidazioni e minacce, ex sindaco sotto tiro: il caso in commissi… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce sindaco Minacce al sindaco di Bolzano anti-movida, scoppia la pace con il barista la Repubblica Cede una dose di cocaina: arrestato dalla polizia locale di Albenga

