Juventus, retroscena Sarri: “ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo dopo il gol su punizione” (Di sabato 4 luglio 2020) Nessun passo falso per la Juventus che continua spedita la sua marcia verso lo scudetto. I bianconeri superano per 4-1 il Torino nel Derby della Mole trascinati dalla solita coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Valerio Pennicino/Getty ImagesIl portoghese ha firmato il primo gol su punizione in questi due anni alla Juventus, spezzando una sorta di maledizione per uno specialista come lui. A fine partita, Sarri ha raccontato cosa gli ha detto CR7 dopo il gol: “a fine partita mi ha detto: Finalmente ce l’ho fatta!. Probabilmente ha sofferto questa situazione“. Tolto questo peso, c’è da aspettarsi un Cristiano Ronaldo ancora più decisivo da qui in avanti, magari anche su calcio da fermo. Sarri ha speso parole d’elogio anche per Dybala: “con Paulo c’è un rapporto buono e schietto. Su di lui non ho mai avuto ... Leggi su sportfair

