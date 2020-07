Gol Cristiano Ronaldo, eccola la “prima” del portoghese in Italia su punizione [VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Gol Cristiano Ronaldo – La attendevano in tanti, da tanto. Ci si chiedeva perché Ronaldo alla Juve non riuscisse a segnare su punizione. Anzi, perché non riuscisse ad andarci neanche vicino. Lo faceva al Manchester United, lo faceva al Real Madrid, lo fa in Nazionale. In Italia niente, eppure spesso è lui a tirare i piazzati. Ma oggi, finalmente, dopo due anni, è arrivato anche il primo gol su punizione in Serie A. E non è un gol banale. Il tiro è dal limite, la posizione non è semplice, ma CR7 scavalca alla grande la barriera e angola nell’incrocio, dove Sirigu non arriva. Di seguito il VIDEO. Vintage Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/bF7Za2C9WT — TR (@TacticalRole) July 4, 2020 L'articolo Gol Cristiano Ronaldo, eccola la “prima” del portoghese in Italia su punizione VIDEO sembra essere il ... Leggi su calcioweb.eu

OptaPaolo : 1 - Cristiano #Ronaldo ha segnato il suo primo gol su punizione diretta con la maglia della Juventus, con il suo te… - juventusfc : 56' |?| CHE GOL HAI FATTO CR7?!?! Sassata dalla distanza di @Cristiano e.... SIUUUUU. Che tiroooooooooo ooooooooo… - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Torino 3-1, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - BlitzQuotidiano : Juventus-Torino, 1° gol su punizione per Cristiano Ronaldo - loris_assi : RT @OptaPaolo: 1 - Cristiano #Ronaldo ha segnato il suo primo gol su punizione diretta con la maglia della Juventus, con il suo tentativo n… -