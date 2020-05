Da Socci insulti social a Bergoglio Bel direttore per la Scuola Rai Il giornalista al

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Lo sappiamo tutti: ognuno è libero di manifestare il proprio dissenso e le proprie opinioni come meglio crede. Ci dovrebbe essere, però, un discrimine tra critica e offesa. Specie se si è giornalisti, specie se si insegna giornalismo, specie se lo si fa alladi giornalismo della Rai. E invece pare proprio che tutti questi problemi non sfiorino neanche Antonio(nella foto), oggi a capo proprio dell’istituto di Perugia che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, a questo punto) formare i futuri giornalisti della Tv pubblica. Pochi giorni fa ilha tuonato su Twitter contro Papa Francesco: “corre in soccorso a Conte e si conferma il solito traditore asservito al potere”. C’è da dire che non è la prima volta che ilesprime il suo dissenso nei confronti del Pontefice. In ...